Rektör Sade: “Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Sade: “Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır”

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Sade: “Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Sade, mesajında şu ifadelere yer verdi; “19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkarak, milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. O gün; kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile Türk milleti bir ve beraber olmuş, taşın altına elini, yüreğini ve tüm bedenini birlikte koymuştur. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, büyük bir coşku ve heyecanla vatanın dört bir yanına yayılmış, şanlı ecdadımız bu süreci bağımsızlıkla taçlandırmış ve nice zaferler kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 19 Mayısın ilham verdiği birlik ve beraberlik ruhunu sorumluluk sahibi, çalışkan, sebatkar, vefakar, cesaretli Türk gençleri ile yaşatacaktır. Şüphesiz, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. KTO Karatay Üniversitesi olarak, tarihini yakından tanıyan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek, temel misyonumuz arasında yer almaktadır. Şartlar ne olursa olsun, KTO Karataylıların, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanım ve birikimde olabilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, her türlü kaynak ve imkanlarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin de bu süreçte tüm insanlık için araştırması, geliştirmesi ve üretmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik ruhu ile milletimizin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin mirasını, gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Türk gençliği Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacaktır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Türk gençliği ...
Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında akü hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında akü hırsızlığı kamerada
Milletvekili Esin Kara: “Meşrubatlardaki şeker miktarı azaltılmalı”
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara: “Meşrubatlardaki şeker ...
Sulama kanalına karışan anaç balıklar elbirliğiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına karışan anaç balıklar elbirliğiyle ...
Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli
YEREL HABERLER Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli
Derebucak’ta 190 bin liralık nakdi bayram yardımı
YEREL HABERLER Derebucak’ta 190 bin liralık nakdi bayram yardımı
MMO Konya Şube Başkanı Altun: “19 Mayıs aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir”
YEREL HABERLER MMO Konya Şube Başkanı Altun: “19 Mayıs aziz ...
Recep Konuk: “19 Mayıs, parlak bir geleceğe, istiklale ve istikbale adım attığımız tarihtir”
YEREL HABERLER Recep Konuk: “19 Mayıs, parlak bir geleceğe, ...
Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
Konya trafiğinde yeni düzenlemeler
YEREL HABERLER Konya trafiğinde yeni düzenlemeler
Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 gün sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 ...
Altınapa barajında avlanma denetimi
YEREL HABERLER Altınapa barajında avlanma denetimi
Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber ...
İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
YEREL HABERLER İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
YEREL HABERLER İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever ...
Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir ...
Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
YEREL HABERLER Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre ...
Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti ...
Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
YEREL HABERLER Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini ...
Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X