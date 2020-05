10 yıldır her gün köpeklere yiyecek ve su veriyor

<br>İsmail AKKAYAAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da hurdacılık yapan Mehmet Çetin, 10 yıldır her gün sokak hayvanlarının bulunduğu 6 farklı noktaya yiyecek ve su bırakıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da köpekleri ihmal etmeyen Çetin, ''Sokak köpeklerine yiyecek ve su bırakmak için minibüs alıp, içine 1 tonluk tanker yaptırdım. Her gün 1 ton su ile kasaplardan parayla aldığım yaklaşık 250 kilo tavuk parçalarını buradaki köpeklere getirip bırakıyorum'' dedi. <br>Kentte hurdacılık yapan Mehmet Çetin'in sahipsiz köpeklere yiyecek ve su bırakmaya başlaması 10 yıl önce yaşadığı bir olayla başladı. Bir arkadaşının iş makinesinin radyatörü su kaynatması üzerine Mehmet Çetin'den su getirmesini istedi. Arkadaşına yardım etmek için motosikletiyle su götürmek için yola çıktığını anlatan Çetin, şunları söyledi:<br>''Arkadaşımın kepçesi bozulmuş ve su kaynatmıştı. Ona su götürüyordum. Tesadüfen bu bölgeden geçerken köpekler yerde yatıyordu. Ben köpeklerin öldüğünü zannettim. Fakat yaz günü olduğu için susuz kalmış olabileceklerini düşündüm. Arkadaşıma götürdüğüm bidondan köpeğe su verdim. Köpekler kendine geldi. Bir köpek 5 litre su içti. Köpekler susuzluktan baygınlık geçirmiş. Yaşadığım o olaydan sonra bir minibüs aldım ve 1 tonluk su tankeri koydum. Her gün köpeklere gelip su bırakıyordum. Tabi o zamanlar pet kaplar içine su bırakıyordum. Sonra küvet aldım ve onların içine su bırakıyorum. Gerçi onları da sürekli çalıyorlar. Su bırakırken sonra yiyecekte getirmeye başladım.''<br>10 YILDIR ARALIKSIZ HER GÜN KÖPEKLERE YİYECEK GETİRİYOR <br>Yaşadığı olayın ardından 10 yıldır her gün köpekleri su ve yiyecek bıraktığını ifade eden Çetin, ''10 yıldır bu bölgedeki 6 farklı noktaya 1 ton su ile kasaplardan aldığım yaklaşık 250 kilo tavuk parçalarını bırakıyorum. Tavuk parçalarını daha önce 1 liraya alıyorduk. Koronavirüs nedeniyle tavuk parçalarını bulmakta zorluk çekiyoruz. Başka şehirden de getirttiğim oldu. O yüzden şu an kilosunu 2 ila 2,5 liraya alıyorum. Tabi ŞefkatDer Başkanı Hayrettin Bulan, avukat arkadaşım Ayşegül Başkoçak ve çevredeki diğer hayvanseverler yiyecek desteğinde buluyor. Onların verdikleri yiyecekleri de buraya getirip bırakıyorum'' diye konuştu.<br>KÖPEKLER MİNİBÜSÜ TANIYOR<br>Her gün köpeklere yiyecek bıraktığı için onların da minibüsünü tanıdığını belirten Çetin, ''Minibüsle bu alana yaklaştığımda farklı noktalarda olan köpekler hemen yiyecek bıraktığım yere toplanıyor. Hatta akşam saatlerinde geldiğimde yolun kenarında sıralanmış halde bekliyorlar. Bazen minibüsün kornasını çaldığımda bile koşarak minibüsün yanına geliyorlar. Onlar bana alıştı, ben onlara. Bugüne kadar hiçbirisi ne saldırdı, ne de ısırdı'' dedi. <br>HAYVANSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISI<br>Mehmet Çetin'e arkadaşı Avukat Ayşegül Başkoçak da yardımcı oluyor. İş yoğunluğundan fırsat buldukça Çetin'e destek verip, onunla birlikte köpeklere yiyecek ve su bıraktığını ifade eden Başkoçak, hayvanseverlerin desteklerine ihtiyaçları olduğunu belirtip, yiyecek temin etmeleri konusunda destek çağrısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAAdem YILDIZ <br>2020-05-19 08:21:04<br>

