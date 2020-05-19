Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

<br>Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi. <br>Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, çelenk bıraktı. Törene ay yıldızlı maskeleri ile katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı kişiler de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak, saygı duruşunda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-05-19 10:45:38<br>

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