Konya çiftçisinin marul üretim hedefi yükseliyor

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda alternatif ürünlerden marul üretimi artıyor.

Ürün çeşitliliğini artırarak sebze ve meyvede yüksek rekolte hedefleyen Konya çiftçisi ekim alanını genişletiyor. Merkez Meram ilçesinde üretim yapan Bayram Yıldız, bu yıl 4 çeşit olarak marul yetiştirdiği söyledi. Hasadını yapacakları marulu Türkiye'nin farklı illerine göndereceklerini anlatan Yıldız, "Ürünü hasat aşamasına geldik. Marulu Kahramanmaraş, Adana, Antalya ve Gaziantep gibi şehirlere gönderiyoruz. Hedefim 20 dönüm ile başladığım marul üretimi bu sene 60 dönüme çıkarttım, seneye nasip olursa 100 dönüme kadar çıkartmak” dedi.

Çiftçi Yıldız üretim kapasitesinin her yıl artmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle pazar sıkıntısı yaşadıklarını, talebin artması durumunda Konya Ovası'nda üretiminde artacağını sözlerine ekledi.

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