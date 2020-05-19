Kulu’da 19 Mayıs kutlaması

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Konya’nın Kulu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kutlama ilçedeki Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Yavuz Yoldaş'ın çelenk bırakılmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları korunarak düzenlenen törene, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amir Vekili Sinan Ekici ve zabıta ekipleri katıldı.

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