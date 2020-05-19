Melahat teyze 62 yıldır `Bu Vatan Kimin?´ şiirini okuyor

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<br>Cengiz ÖZCAN/HADİM(Konya), (DHA)KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nı `Bu Vatan Kimin?´ şiirini okuyarak kutladı. Yıldız, İlkokul döneminde ezberlediği şiiri 62 yıldır bayramlarda okuduğunu söylüyor.<br>Orta Toroslarda yer alan Hadim ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi´nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Melahat Yıldız, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nı `Bu Vatan Kimin?´ şiirini okuyarak kutladı. İlkokul 4´üncü sınıfta ezberlediği şiiri 62 yıldır okuduğunu söyleyen Yıldız, Orhan Şaik Gökyay´ın şiirini milli bayramlarda her ziyaretçisine okuyor.DHA-Genel Türkiye-Konya / Hadım Cengiz ÖZCAN<br>2020-05-19 17:25:34<br>

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