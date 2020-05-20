Akşehir’de tedbirlere uymayanlara 151 bin lira ceza

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 186 kişiye 151 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın birleştirilmesiyle 4 gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere göz açtırmadı. 185 kişiye 148 bin lira para cezası ile bir kişiye de seyahat izin belgesi olmadan yolcu taşıdığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası verildi. Toplamda 186 kişiye 151 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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