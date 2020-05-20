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Çocuklar, izinlerini bayram alışverişinde geçirdi

DHA

Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)KONYA´da 4 saatlik sokağa çıkma izniyle 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıktı. Çocukların çoğu sokağa çıkma serbestliğini aileleriyle birlikte bayram alışverişlerinde geçirdi. Alışverişlerde zaman zaman sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar, geçtiğimiz hafta normalleşme takvimi doğrultusunda sokağa çıkmaya başlamıştı. Bugün de 14 yaş ve altı çocuklar, normalleşme kararları doğrultusunda 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. 4 saatlik izinde çocuklar aileleriyle birlikte bayram alışverişleri yaptı....

Çocuklar, izinlerini bayram alışverişinde geçirdi

<br>Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)KONYA´da 4 saatlik sokağa çıkma izniyle 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıktı. Çocukların çoğu sokağa çıkma serbestliğini aileleriyle birlikte bayram alışverişlerinde geçirdi. Alışverişlerde zaman zaman sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.<br>Uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar, geçtiğimiz hafta normalleşme takvimi doğrultusunda sokağa çıkmaya başlamıştı. Bugün de 14 yaş ve altı çocuklar, normalleşme kararları doğrultusunda 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. 4 saatlik izinde çocuklar aileleriyle birlikte bayram alışverişleri yaptı. Günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, bu günlerini de bayram alışverişi kuyruklarında geçirdi. Alışveriş kuyruklarında zaman zaman da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Bazı çocuklar da caddelerde koşuşturarak güzel havanın tadını çıkardı.<br>DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ <br>2020-05-20 15:27:57<br>

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