Kahvehanede yakalanan 13 kişiye işlem yapıldı

14 yaş ve altı çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıktı

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Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarının kapatılması kararını ihlal eden dernek adı altında açılan kahvehanede yakalanan 13 kişiye idari işlem uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki dernek adı altındaki adreste şahısların bir araya gelerek kağıt ve okey oynadığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese gitti. İsimsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 13 kişiye, "Hıfzısıhha Kanunu tedbirlerine uymamaktan" idari işlem yapıldığı bildirildi.

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