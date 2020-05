Dr. Elif Ünüvar: "Korona virüs hasar bırakabilir"

Özel Konya Medicana Hastanesi Acil Sorumlusu Dr. Elif Ünüvar, korona virüs tedavisi gören hastaların iyileştikten sonra organlarında kalıcı hasar olabileceğini belirterek, “Bu süreç bizde daha yeni olduğu için net bir bilgi vermemiz şu anda çok zor ama özellikle kronik hastalarda yüzde 23 oranında kalıcı bir hasarın görüldüğünü biliyoruz” dedi.

Özel Konya Medicana Hastanesi Korona virüs şüphesi olan ve korona virüs testi pozitif çıkan hastaların tedavisiyle A’dan Z’ye kadar ilgilenirken, korona virüsle olan mücadelesinde çeşitli tedbirler alıyor. Hastanenin Acil Sorumlusu Dr. Elif Ünüvar, corona virüs şüphesiyle hastaneye gelenlerin ne gibi işlemlerden geçtiğini, herhangi bir ücret alınıp alınmadığını anlatarak, hastalara tavsiyelerde bulundu.



"Korona ve bahar alerjisi belirtileri aynı"

Dr. Elif Ünüvar, "Öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren korona virüs şu sıralarda en çok bahar döneminde ortaya çıkan polen alerjisi ve saman nezlesiyle karışmaktadır. Her iki durum birbirine çok benzese de Covid19 virüslerle bulaşıp üst ve alt solunum yollarında semptomlara yol açmaktadır. Saman nezlesi veya mevsimler alerjilerin esas nedenleri polenlerdir ve bulaşıcı değildir. Saman nezlesinde alerji öyküsü sorgulanmalıdır. Covid19'da boğaz ağrısı ve öksürük ön plandadır. Ateş genelde görülür. Saman nezlesinde hapşırma ve burun tıkanıklığı sıktır. Her ikisinde de koku almada kayıp, gözlerde kızarıklık ve kaşınma görülebilir. Bunun yanında mevsimsel alerjisi olanlarda da bu hastalıklardan bağımsız Covid19 geçirebilirler. Bu sebeple boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, öksürük gibi semptomları olan hastaların mutlaka acil servisimize başvurmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

“Covid19 olan bir kişi tedavisini gördükten sonra kalıcı bir hasar bırakıyor mu” sorusunu cevaplandıran Dr. Elif Ünüvar, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid19 olarak adlandırılan yeni tip Korona Virüs'ün bilim adamları tarafından vücutta oluşturduğu hasar araştırılmaktadır. Virüs en çok üst solunum yolu ile beraber akciğerleri tutmaktadır ve akciğer bulguları ciddi hasara işaret etmektedir. Ama uzun vadeli hasar için 3. ay sonunda BT taramaları yapılmadan akciğerde kalıcı hasar söylememiz pek mümkün değil. Hastaların akciğer fonksiyon testlerinde %23 oranında azalma olduğu görülmüştür. Yurt dışında yapılan çalışmalarda Ocak ayı başında Covid19 tespit edilen hastalarda akciğer bulgularının iyileştiğini gösteren çalışmalar vardır. Fakat henüz bir kesinlik yoktur. Çin'den yayınlanan olgularda da akciğerlerin iyileştiği görülmektedir. Türkiye'de bu süreç daha yeni başladığı için kesin bir şey söylememiz doğru olmayacaktır” diye konuştu.



"Semptomlar kişiden kişiye değişiyor"

Korona virüs semptomlarının kişiden kişiye göre farklılık gösterdiğini ifade eden Dr. Ünüvar, “Covid19 ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri ile başlayıp bütün Dünya'ya hızlı bir şekilde yayılmıştır. Korona virüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek bir virüs ailesidir. Covid19'un da aynı daha önce Dünya'da ortağa çıkan MERS ve SARS virüsleri gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu bilinmektedir. Covid19'un semptomları kişiden kişiye değişmektedir. En sık gördüğümüz bulguları; ateş, öksürük, nefes darlığı, yaygın eklem ağrısı, halsizlik, gribal enfeksiyon gibi şikayetlerle seyrediyor. Şiddetli olgularda zatürre ve ölüm gelişebilir. Bunun yanında ishal, halsizlik, bulantı, kusma gibi belirtiler de görmekteyiz. Virüsün yaklaşık 314 gün aralığında kuluçka süresi vardır. Hastaların yüzde 8085'inde hafif belirtiler görmekteyken bir kısmında ateş, nefes darlığı, öksürük gibi belirtilere rastlamaktayız. Şu anki hasta değerlendirmemizde eklem ağrısı, hafif gribal enfeksiyonlar, baş ağrısı, ateş, öksürük, bulantı, kusma gibi bu tarz semptomlar olduğu zaman bu hastaları direkt Covid19 gibi değerlendiriyoruz. Bu durumda akciğer grafilerini, tomografilerini ve tetkiklerini yaptıktan sonra izolasyon bölümümüze alıyoruz ve tanı koyabilmemiz için servislerimize yatış veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Sıkı bir izolasyon yapıyoruz"

Medicana Hastanesi olarak diğer hastaları da korumak amacıyla korona virüsü şüphesiyle gelen hastalara sıkı bir izolasyon yaptıklarını dile getiren Dr. Ünüvar, “Her hastamıza, başvurduğu şikayete bakılmaksızın maske imkanı sağlıyoruz. Kapıdan girişte hastalarımızın ateşlerini ölçtükten ve şikayetlerini dinledikten sonra muayene odamıza alıyoruz. Muayenesi yapılan hastayı şüpheli düşündüysek izolasyon bölümümüze alıp acil servise başvuran hastalarımızdan ayırıyoruz. Kimsenin temas etmediği özel bir asansörümüzle hastayı tomografiye kadar götürüyoruz. Hastalarımızı tekrar katlarına yerleştiriyoruz. Bunun haricinde hastada Covid19 olsun olmasın yatağından kalktıktan sonra sedye örtüleri mutlaka değişiyor, hemen dezenfeksiyonlarımız yapılıyor. Tomografi ve röntgen cihazımız her hastadan sonra mutlaka dezenfekte ediliyor. Özellikle bizim için şu anda en önemli husus Covid hastalarının diğer hastalardan izolasyonudur" dedi.



"Şüpheli bulduğumuz her hastaya test yapıyoruz"

Korona virüs şüphesiyle gelen her hastaya mutlaka test yapıldığına değinen Dr. Ünüvar, “Şüpheli bulduğumuz tüm vakalara test yapıyoruz. Halsizlik, öksürük, ateş, nefes darlığı şikayetleriyle başvuran hastalarımızı Covid19 açısından değerlendirip tarama ve tetkiklerini yapıyoruz. Bu tarama ve tetkikler neticesinde şüphelendiğimiz hastaları korona Virüs için özel olarak ayırdığımız katlara yatırıyoruz. Covid19 için ayrılan kata yatırılan hastalarımız enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir. Eğer hastaların sonuçları pozitif gelirse Covid19 bulgusu pozitif olan hastaların bulunduğu özel bir kata yatırılmaktadırlar. Bu katta tedavilerine başlanıyor ve devamında da hasta yakınlarıyla veya çevresiyle irtibata geçiyoruz. Hasta yakınlarını da değerlendirip bu değerlendirmelerin sonucuna göre gerekli tedaviyi uygulamaktayız” ifadelerine yer verdi.



‘Covid19 katlarımız farklı"

Hastanenin içerisinde Covid19 bulgusuna rastlanan hastalara özel katlar ayırdıklarından bahseden Dr. Ünüvar, “Bizim hastanemiz diğer hastalara da hizmet veriyor. Bu hizmetin aksamaması için Covid katlarımızı farklı bölümlere ayırdık. Belirlediğimiz katlarda özel hemşirelerle Covid hizmeti veriyoruz. Kadın Doğum için de özel bir Covid katı oluşturulmuştur ve şüpheli gebelerimiz diğer gebelerden ayrılarak burada tedavi görmektedirler. Ayrıca genel durumu kötü, solunum sıkıntısı olan Covid pozitif hastalarımız için genel yoğun bakımımızda özel izolasyon bölümleri oluşturuldu ve bu özel izolasyon bölümlerine de özel hemşire ve yardımcı sağlık personelleri atandı. Aynı zamanda bu özel izolasyon bölümlerine ziyaretçi ve refakatçi kabul etmiyoruz. Bu şekilde hastalarımızın ve hasta yakınlarının izolasyonunu sağlayarak sağlıklarını düşünüyoruz” diye konuştu.



"Hastalardan ücret alınmıyor"

İlk başta korona virüs şüphesi olan hastaların yatışlarında ve tedavilerinde hiçbir şekilde ücret alınmadığının altını çizen Dr. Ünüvar, “Covid19 testinin pozitif çıkan hastaların da yine hastanemizde ücretsiz bir şekilde tedavilerine devam edilmektedir. Yani sonuç pozitif de çıksa negatif de çıksa hastalarımızdan ücret talep etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastalara önerilerde bulunan Dr. Elif Ünüvar, “Bizim tüm vatandaşlarımıza önerimiz; ateşlerine mutlaka dikkat etmelerini, en ufak bir halsizlik, öksürük, nefes darlığı gibi semptomları olursa hastanemize başvurabileceklerini söylüyoruz. Bunun yanında sık sık el yıkamalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini; ağız, göz ve buruna elle temastan kaçınmalarını ve maske takmalarını öneriyoruz. Medicana Hastanesi olarak bu zorlu süreçte Konyalı vatandaşlarımızın her an yanındayız” diyerek sözlerini tamamladı.

