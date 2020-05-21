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Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst düzeye ulaştı

İHA

Ramazan ayı nedeniyle Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin öncülüğünde vakıf ve kurumlar tarafından yapılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma bu yıl en üst zirveye ulaştı.

Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst düzeye ulaştı

Ramazan ayı nedeniyle Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin öncülüğünde vakıf ve kurumlar tarafından yapılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma bu yıl en üst zirveye ulaştı.
Akşehir ilçesinde, Akşehir Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Kızılay Akşehir Şubesi, Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV), Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası gönül birliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu. Akşehir’de Ramazan ayı boyunca ve diğer zamanlarda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı’nı (AKSEV) ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Vakıf Başkanı Abdurrahman Karataşlı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu yıl Akşehir Belediyesinin de desteği ile daha fazla aileye ulaştıklarını belirten AKSEV Başkanı Karataşlı, “Başkanımızın bizleri ziyaret etmesi bizleri çok sevindirdi ve mutlu olduk. Bu yardım faaliyetimizi Akşehir Belediyemizle birlikte elimizden geldiğince sürdürmekteyiz. Ayrıca bu Ramazan’da bin 400 kişiye ulaşmış olduk ve desteklerinden dolayı belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Akşehir’de Ramazan ayında güzel bir birliktelik sağlandığına dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimize yakışan gönül birliği sergilendi. Belediyemiz, Kızılay’ımız, AKSEV Vakfımız, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve ticaret odamızla beraber erzak yardımları, yemek yardımları çalışmaları yapıldı. Ben bu çalışmalardan dolayı katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vakfımız şu anda Ramazan ayı boyunca günlük bin 400 kişiye yemek ulaştırıyor. Bunun gerçekten büyük bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Korona virüs sürecinden dolayı izdiham olmasın diye çadırlardan yemek dağıtımı yapmadık. Sefer tasıyla evlerine yemeklerini ulaştırmış olduk. Gerçekten bu faaliyet zahmetli ve takdire şayandır, teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Kızılay Akşehir Şubemiz ve Belediyemizle birlikte bin 850 kişiye sefer tasıyla birlikte evlere yemek dağıtımı da gerçekleştirdik. Bu da gerçekten çok önemlidir. Yani toplamda şehrimizde ihtiyaç sahibi 3 bin 300 kişi her gün sıcak yemeklerle buluşmuş oldu. Onun dışında da, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Akşehir Belediyemizle birlikte katkılarımızı gerçekleştirdik. Alışveriş çekleri yada Gıda paketleriyle Akşehir halkımızın bu Ramazan ayında yanlarında olmaya özellikle de bu korana virüs sürecinde onları yalnız bırakmamaya, karınca kararınca ulaşmaya çalıştık. Allah hizmetlerimizin ecrini bol eylesin, ziyade eylesin. Tekrar ben AKSEV vakfımızın başkanı nezdinde, yönetim kurulu üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde çorbada tuzumuz olsun diye hasbel kader biraz malzeme yardımı yaparak bu iyilik hareketinin kısmen içinde yer almış olduk. Bundan sonra da yine inşallah birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan çalışmalar kapsamında, devlet tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Akşehir’ de 4 bin 360 kişiye bin lira sosyal yardımda bulunuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’de 872 ihtiyaç sahibi vatandaşa 200, 300, 400 ve 500 liralık sosyal kart desteğinde bulunuldu. Akşehir Belediyesi tarafından bin 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa 150 liralık alışveriş çeki, 215 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda paketi verildi. İhtiyaç sahibi ailelere AKSEV tarafından dağıtımı gerçekleştirilen yemekler için de 15 bin liralık malzeme desteğinde bulunuldu. Kızılay Akşehir Şubesi’nin Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 300 aileye ve bin 300 kişiye evlerine servis dağıtımı gerçekleştirilen 3 çeşit iftar yemekleri için malzeme desteği, yemeklerin pişirilmesi ve dağıtımının gerçekleştirilmesi için personel ve araç desteği ve günlük olarak da bin ekmek yardımında bulunuldu. Akşehir’ de bulunan odalar, borsalar, STK’lar da ihtiyacı olan vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmayıp onlara nakdi ve ayni yardımda bulundular. Tüm bu kurum ve kuruluşların yanı sıra hayırsever vatandaşlar tarafından da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

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