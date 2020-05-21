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Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal destek ve sulama yatırımlarının yanında tarımsal eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Salgın sürecinde toplu eğitimlerimize ara vermek zorunda kalsak da bireysel tarımsal eğitimlerle tarlada, serada, ağılda çiftçimizin birebir yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal destek ve sulama yatırımlarının yanında tarımsal eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Salgın sürecinde toplu eğitimlerimize ara vermek zorunda kalsak da bireysel tarımsal eğitimlerle tarlada, serada, ağılda çiftçimizin birebir yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime katkısını korona virüs sürecinde de artırarak sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya’da tarımsal üretime büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle korona virüs salgını sürecinde tarımsal üretimin ve gıdanın en stratejik değerlerden biri olduğunun tekrar anlaşıldığını söyledi. Konya’nın 31 ilçesinde tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklere ve sulama yatırımlarına devam ettiklerini belirten Başkan Altay, özellikle korona virüs sürecinde üretimin durmaması için tarımsal eğitimlere ayrıca önem verdiklerini dile getirdi. Bugüne kadar 122 bin çiftçiye yaşadıkları bölgelerde eğitim verdiklerini belirten Başkan Altay, “Salgın sürecinde toplu eğitimlerimize ara vermek zorunda kalsak da bireysel tarımsal eğitimlerle tarlada, serada, ağılda çiftçimizin birebir yanında olmaya devam ediyoruz” dedi. Normal süreçte okullarda yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra; yarı açık cezaevi personeli ve mahkumlar tarafından uygulanmakta olan tarımsal üretim faaliyetlerine tarımsal danışmanlık hizmeti vermeyi de sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Altay, tarımsal üretime desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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