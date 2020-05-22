'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde kardeşiyle birlikte oyun oynadığı sırada sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Halkapınar ilçesi Küsere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle birlikte evlerine yakınında bulunan sulama kanalı civarına oynamaya giden 2,5 yaşındaki Ömer Üçer, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun kardeşine haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kanalda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından küçük Ömer'in cansız bedeni evlerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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