Kanala düşen 2.5 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Halkapınar ilçesinde kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki Ömer Üçer, hayatını kaybetti.<br>Olay, saat 09.30 sıralarında Küsere Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Üçer, kardeşiyle birlikte evlerinin yaklaşık 150 metre mesafedeki sulama kanalının kenarında oynamaya başladı. Bu sırada minik Ömer, dengesini kaybedip suya düştü. Durumu fark eden kardeşi ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.<br>İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla düştüğü yerin 300 metre ilerisinde Ömer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Ömer Üçer'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. FOTOĞ7RAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA<br>2020-05-22 12:37:09<br>

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