Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Konya’nın Kulu ilçesinde arpa ve buğday ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesiyle inceleme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’nun çeşitli mahalle ve mevkilerindeki ekili tarım alanlarındaki arpa ve buğdaylarda görülen cüce virüs hastalığı diye bilenen hastalık şüphesini incelemek üzere Konya İl Tarım Müdürlüğünden gelen görevliler incelemelerde bulundu.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, arpa ve buğday ekili tarlalardaki hastalıkların yapılan inceleme sonrasında belli olacağını söyledi. Yapılan incelemeyle cüce virüs hastalığı olup olmadığını kontrol edeceklerini anlatan Öztürk, “Bitkiler soğuklardan etkilenmiş olabilir. Soğuk havalarda ot ilaçlamaları yapıldığından hastalık kaynaklanabilir. Ekim münavebesine dikkat edilerek ürün değişikliği yapılması gerekir. Buraya kadar gelerek ekili alanlardaki arpa ve buğday tarlasında yaptıkları incelemelerden dolayı Konya İl Tarım Müdürlüğü memurlarımıza ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

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