Briketler arasına sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA´nın Akşehir ilçesinde, boş arazideki briketlerin arasına sıkışan yavru köpekleri, itfaiye ekibi kurtardı.<br>İstasyon Mahallesi´ndeki boş arazide bulunan briketlerin arasından yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru köpeği kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.<br>İtfaiye ekibi aynı bölgede 4 yavru köpeğin daha olduğunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, hayvan barınağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ <br>2020-05-23 18:34:06<br>
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