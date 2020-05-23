Briketler arasına sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA´nın Akşehir ilçesinde, boş arazideki briketlerin arasına sıkışan yavru köpekleri, itfaiye ekibi kurtardı.<br>İstasyon Mahallesi´ndeki boş arazide bulunan briketlerin arasından yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru köpeği kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.<br>İtfaiye ekibi aynı bölgede 4 yavru köpeğin daha olduğunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, hayvan barınağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ <br>2020-05-23 18:34:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.