Konya'ya kar yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)KONYA'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, ekili ürünlere zarar verdi.<br>1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışı ekili ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi.<br>Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu söyleyen Emin Solmaz, ''Bu mevsimde yağan kar kirazların üşümesine neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Cengiz ÖZCAN <br>2020-05-24 13:44:33<br>

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