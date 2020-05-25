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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

DHA

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beline isabet eden kurşunla yaralanan Şenol, hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak´ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Mert Şenol, hava almak için yürüyüşe çıktı. Bu sırada yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şenol, beline isabet eden kurşunla yaralanarak kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Mehmet IŞIK<br>2020-05-25 00:04:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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