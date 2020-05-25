Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesinde meydana geldi. Ertuğrul Özdemir yönetimindeki 06 FR 0799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bahçeye daldı. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Özdemir, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Özdemir´in sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir´in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Mehmet IŞIK<br>2020-05-25 00:32:17<br>

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