Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde, iki araçta yapılan aramada, bir miktar toz esrar, sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetim ve kontrolleri sırasında şüphe üzerine iki araç durduruldu. Bir araçta yapılan aramada, 4,26 gram toz esrar maddesi ile 1 adet sentetik hap ele geçirildi. 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken diğer araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.