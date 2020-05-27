Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde Ramazan Bayramı süresince başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Konya kent merkezine araçlarıyla dönüş yapanlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bayram öncesi ilçelere gidenler kısıtlamanın bitmesiyle Konya'ya dönüş yolunda trafiği kilitledi. Kent girişinde kontrol yapan polis ekipleri de, önlemlere ve yaş kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlem yaptı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ<br>2020-05-27 02:21:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.