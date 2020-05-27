Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

İHA

Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında belediye personeliyle sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, koronavirüs salgını dolayısıyla toplu bir şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı. İlk bayramlaşmayı belediyeye ait Arif Bilge Tesislerinde gerçekleştiren Başkan Mustafa Kavuş, tüm odaları ve atölyeleri ayrı ayrı ziyaret ederek personelinin bayramlarını kutladı.
Bu bayramın sağlık kaygıları sebebiyle birçok ilke sahne olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, bayramlaşmayı uzaktan uzağa da olsa gerçekleştirerek bir geleneği yaşatmayı amaçladığını kaydetti. Böylece ekibinde yer alan her bir isim ile bir kez daha hasbihal etme fırsatı yakaladığını belirten Başkan Kavuş, “Cenabı Hakk’ın bizleri aramızda mesafelerin olmadığı bayramlarda buluşturması için dua ediyoruz. Çünkü bu mesafe bizleri daha önce kat ettiğimiz tüm mesafelerden çok daha fazla yordu. Salgın süresince sizler de canla başla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ettiniz. Bunlar içinde sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.
Başkan Mustafa Kavuş’un bayramlaşma trafiği Hasanköy Mahallesindeki Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam etti. Burada da tüm birimleri ziyaret eden Başkan Kavuş, personelin hem bayramlarını kutladı hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş’un son durağı ise Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Başkan Kavuş, burada da tüm müdürlükleri ve idari ofisleri gezerek personelin bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kavuş, belediyede bulunan vatandaşlarla da bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Tren Garı'nda YHT seferi hazırlığı
YEREL HABERLER Konya Tren Garı'nda YHT seferi hazırlığı
NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı
YEREL HABERLER NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ...
Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı
Bayram günü sağlık çalışanının burnunu kırdı, serbest kaldı
YEREL HABERLER Bayram günü sağlık çalışanının burnunu kırdı, serbest ...
Konya’nın göl ve barajlarında denetim
YEREL HABERLER Konya’nın göl ve barajlarında denetim
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine ...
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan yolda sessizlik
YEREL HABERLER İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan yolda sessizlik
Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı
Çadırı yanan aileye yardım eli
YEREL HABERLER Çadırı yanan aileye yardım eli
TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları ...
Seydişehir’de denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Seydişehir’de denetimler sürüyor
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
YEREL HABERLER Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca
YEREL HABERLER Polisle plakasız otomobil arasında kovalamaca
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Camilerde hazırlıklarımızı tamamladık
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Camilerde ...
Konya'da camilerde hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Konya'da camilerde hazırlıklar tamamlandı
Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim
YEREL HABERLER Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim
Akşehir’de mehterli kutlama
YEREL HABERLER Akşehir’de mehterli kutlama
Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X