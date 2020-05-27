Akşehir’de 101 kişiye 80 bin 800 TL ceza kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 101 kişiye 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 4 gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere göz açtırmadı. İlçede 2326 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 101 kişiye toplamda 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.