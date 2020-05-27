Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

<br>Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR, (Konya), (DHA)KONYA´nın Akşehir ilçesinde TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukları Ali Efe (6) ile kuzeni Elif Ayşe´nin (10) hastanede tedavileri ise devam ediyor. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie kaldı<br>Kaza, geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe ve kuzeni Elif Ayşe yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K. (43) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet Şadi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>GERİYE KAZADAN ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI<br>Ramazan Bayramı'nın 2´nci günü motosikletle yakınlarını ziyaretten dönerken TIR´la çarpışmaları sonucu yaşamını yitiren Fadime ve Hikmet Gün çifti, bugün Saray Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çiftin çocuğu Ali Efe ile kuzeni Elif Ayşe Gün´ün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie fotoğrafı kaldı.FOTOĞRAF<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ <br>2020-05-27 15:46:21<br>
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