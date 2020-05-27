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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da triportör takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Konya’da triportör takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan triportörün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinden Çayhan Mahallesi'ndeki evine dönen Bilal Limoncu idaresindeki plakasız triportör, kontrolden çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde triportörde bulunan sürücünün eşi Seyhan Limoncu ve annesi Meryemana Limoncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bilal Limoncu ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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