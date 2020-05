Ereğli Belediyesi bayramda gönüller fethetti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri bayramın 1. gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve çalışan sağlık personellerine sürpriz yaparak bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Göreve başladığı ilk günden bu yana hemşerileriyle kurmuş olduğu gönül bağı daha da ileri taşıyan ve yaptığı çalışmalarında hemşerilerinin istek, talep ve önerilerini her zaman ön planda tutan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Korana virüs (COVİD19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında buruk geçen Ramazan Bayramı’nda da gönüllere girmeyi başardı. Huzur şehri Ereğli’yi inşa etme parolasıyla yola çıkan Başkan Oprukçu bu hedefe ulaşmada en önemli etkenlerin sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir toplum olduğu bilinci ile hizmetlerine yön veriyor.



“Hemşehrilerimin mutluluğu her hizmetten daha kıymetlidir”

Hayatta kurulan en güçlü bağın sevgi olduğuna dikkat çeken Başkan Oprukçu, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin geçmiş bayramını bir kez daha kutluyorum. Ne kadar buruk bir bayram geçirmiş olsak da mutlu olabilmek için kendimize sebepler bulmaya özen gösterdik. Bayramda 65 yaş ve üzeri hemşehrilerimizi sokağa çıktıkları 1. gün yalnız bırakmadık, sağlık personellerimizi de unutmadık. Ayrıca 23 Nisan’da okuduğu şiirle takdir toplayan minik kardeşimizin de bizden talep ettiği kitap setini de kendisine ulaştırdık. Onların gözlerindeki bir anlık tebessüm bizim için her hizmetten daha kıymetlidir. Allah’ın izniyle hep birlikte huzur şehri Ereğli’yi inşa edeceğiz” dedi.

