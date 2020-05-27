Konyaspor'da ikinci kez yapılan koronavirüs testleri de negatif çıktı

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinin de negatif çıktığını açıkladı.<br>Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor´umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-27 19:00:37<br>

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