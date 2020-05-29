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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısı video konferansla yapıldı

İHA

KTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısı video konferansla yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO)’nun Mayıs ayı meclis toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
KTO’nun Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı Korona virüs (Covid19) tedbirleri dikkate alınarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı’nın yönettiği toplantıya Meclis üyeleri katıldı. Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayı Meclis toplantısının da ana gündem maddesi Covid19’un reel sektöre etkisi ve bu süreçte Oda üyelerinin sıkıntı ve talepleri ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler oldu.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün salgın etkisi ile ekonomideki son durumu değerlendirdiği konuşmasında Konyalı müteşebbislerin salgının zor şartlarına rağmen fedakârca çalışmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Öztürk, “Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, hemşerimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yönetiminde başarılı bir süreç yürüten ülkemiz, birçok ülkeye göre virüsle mücadelede örnek başarı göstermiştir. Emeği geçenlerden, fedakârca katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Ekonomi alanında değerlendirsek; her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntının ortaya çıktığı dinamik bir süreç yaşamaya devam ediyoruz. Bu noktada, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz kadar inançlı, çalışkan, fedakâr müteşebbislerimiz de salgın sürecinde ülkemizin bir kez daha gizli kahramanları olmuştur. Bizler fabrikalarımızı durdurduğumuzda, ticarethanelerimizin kapısına kilit vurduğumuzda, dükkânlarımızı kapattığımızda bu ülkenin çok ağır bir krize gireceği bir kez daha görülmüştür. Müteşebbislerimiz salgının zor şartlarında fedakârca çalışmaya devam ederek ülkesi için üstlendiği sorumluğun gereğini bir kez daha yerine getirmiştir” dedi.
Salgın döneminde, TOBB aracılığıyla oda olarak üyelerden gelen sorun, sıkıntı ve talep konularını Bakanlıklara ve ilgili kurumlara iletmeye devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, “Türkiye’nin Mart ayının ikinci haftasından sonra koronavirüs tedbirlerini uygulamaya başlamasıyla özel sektörümüz için zorlu bir süreç başlamıştır. Bu dönemde bazı işletmelerimiz faaliyetlerini durdurmak bazıları da kapasitelerini düşürmek durumunda kalmıştır. Devletimiz ekonomiye olumsuz etkinin azaltılması amacıyla hızlı bir şekilde reel sektörün talepleri çerçevesinde destek programı uygulamıştır. Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi istihdam, vergi ve finans alnında önemli destekler içermiştir. Bu süreçte bankacılık sistemini harekete geçiren kredi paketleri devreye sokuldu, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi ikiye katlandı, vergisgk ertelemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle işletmeler önemli bir yükten kurtarıldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ve daha sonrasında yapılan yeni düzenlemeler reel sektöre nefes aldırsa da bazı uygulamaların süresinin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Üyelerimiz tarafından kısa çalışma ödeneği, kredi ödemeleri ve vergi ödemeleri gibi konularda uygulanan desteklerin uzatılması talebi dile getirilmektedir. Bu kapsamda; Kısa Çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 6 ay ertelenen Muhtasar, KDV, SGK ödemelerinin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını da kapsayacak şekilde 3 ay daha genişletilmesi, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay daha ötelenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Yaşanılan sürecin; istihdamı, ihracatı, yatırımları, harcama giderlerini olumsuz etkilemesi sebebi ile yılın ikinci çeyreğinde ekonomide ciddi küçülme olacaktır. Fakat salgın sebebiyle ekonomide yaşanılan zorlukların yerini yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanmaya bırakacağını öngörmekteyiz. Devlet özel sektör işbirliği, kamu idaresinin dirayetli tutumu ve özel sektörün zorluğu aşmak için gösterdiği özveri ile Türkiye, ekonomide normalleşme sürecine girmek için gayret gösterecektir” şeklinde sözlerine devam eden Öztürk “Koronavirüs Salgınının Ekonomiye Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler” çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde Oda olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek sözlerini tamamladı.
Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri tarafından dile getirilen sorunlar ve talepler konuları istişare edildi.

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