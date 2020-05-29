Yunak'ta normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinin ardından Konya'nın Yunak ilçesinde de ilk cuma namazı kılındı.

Kılınan ilk cuma namazı sağanak yağmur nedeniyle cami içerisinde kılındı. Cami girişlerinde polis memuru ve görevliler maske, seccade olup olmadığının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların namaza gelip gelmediğini kontrol etti. Vatandaşlar cami içerisinde işaretlenmiş sosyal mesafe alanlarına seccadelerini sererek sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.