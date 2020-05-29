Başkan Altun: “Türk milleti var olduğu sürece bu yürüyüş devam etmelidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun: “Türk milleti var olduğu sürece bu yürüyüş devam etmelidir"

İHA

Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, İstanbul'un Fethi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altun: “Türk milleti var olduğu sürece bu yürüyüş devam etmelidir"

Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, İstanbul’un Fethi dolayısıyla mesaj yayımladı.
TMMOB Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun mesajında ecdadın tarih boyunca çok sayıda destan yazdığını söyledi. Bu destanların içerisinde en önemlilerinden birisinin 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi olduğunu ifade eden Başkan Altun, “Bu fetih sayesinde Anadolu’nun kapıları Türk Milletine sonuna kadar açılmıştır. Bir çağ kapanırken bir başka çağın açılmasına sebep olmuş bu destanımız ile Bizans İmparatorluğu’na son verilmiş, Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuştur. Yüzyıllar boyunca Türkler, büyük savaşlar yapmışlar, zaferler kazanmışlar ülkeler fethetmişlerdir. Bu arada İstanbul'un fethi bütün bu zaferlerin ve fetihlerin en parlak sayfalarından birini teşkil etmiştir. Atalarımızın İstanbul’ fethetmesi insanlığın önüne yeni ufuklar açmıştır. İstanbul, Türkler tarafından alındıktan sonra, yurt bir toprak bütünlüğü haline gelmiştir. Türkler belli bir coğrafya merkezine yerleşmişler ve daha da güçlenmişlerdir” dedi.

“Fatih’in gelişmelere açık olan güçlü bir kişiliğinin olduğunu görmekteyiz”
Yüksek bir idealin, azimli ve sistemli çalışmanın ürünü olan bu zafer ile Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşında, yenilikleri yakından izleyen ve gelişmelere açık olan güçlü bir kişiliğinin olduğunu ifade eden Altun, “Sultan Fatih 21 yaşında tekniği, azmi, inancı ve en önemlisi mukaddes ordusu ile Peygamber Efendimizin İstanbul muhakkak fetih olunacak, onu fetheden asker ne güzel asker' methine mazhar olmuştur. Kıtaları ve kültürleri buluşturan, özel bir dünya kenti olan İstanbul, fethinden bugüne kadar ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal hayatına çok büyük katkılar yapmıştır. Fethinden günümüze dek farklı inanç kültür ve fikirlerin hoşgörü ve güven içinde bir arada yaşadıkları örnek bir dünya kenti olmuştur. Siyasetin, kültürün, sanatın, inancın ve bilimin yoğurduğu İstanbul, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ihtişamlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Türk Milleti var olduğu sürece de bu yürüyüş devam edecektir. Böyle müstesna tarihi bir günü milletçe her yıl yaşamak, hem bir vecibe, hem de tarihi ve milletiyle övünen bir nesil yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir nesil olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Sultan Fatih gibi idealist, şanlı ordusu gibi azimli ve inançlı olmak zorundayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Konya’da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı" Konya Büyükşehir Belediyesi tüm camilerde tedbirleri aldı, 300 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya’da cuma namazı ile ikinci bayram ...
Yunak'ta normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Yunak'ta normalleşme sürecinin ardından ilk cuma ...
Beyşehir’de cuma namazı coşkusu
YEREL HABERLER Beyşehir’de cuma namazı coşkusu
Başkan Oprukçu, ALS hastası kardeşlere duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, ALS hastası kardeşlere duyarsız ...
Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade ...
KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, üretim hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor”
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, üretim hayatını ...
Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı (2)/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade ...
Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı (2)/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade ...
Konya’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı ...
Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı (2)
YEREL HABERLER Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade ...
KTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısı video konferansla yapıldı
YEREL HABERLER KTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısı video konferansla ...
Medova Hastanesi Tüp Bebek Servisi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Medova Hastanesi Tüp Bebek Servisi yeniden hizmete ...
Komşusunun evinden altın ve para çalan şüpheli, sabıkalı çıktı
YEREL HABERLER Komşusunun evinden altın ve para çalan şüpheli, ...
UCLG Eş Başkanı Altay, dünya şehirlerine Konya modelini anlattı
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay, dünya şehirlerine Konya ...
Komşu hırsızlık şüphelisi çaldığı altınları çalamadan yakalandı
YEREL HABERLER Komşu hırsızlık şüphelisi çaldığı altınları çalamadan ...
Bayram günü sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bayram günü sağlık çalışanını darbeden şüpheli ...
Konya’da ortakların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da ortakların alacak verecek kavgası kanlı ...
Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi
YEREL HABERLER Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini ...
Konya genelinde bin 396 noktada cuma namazı kılınacak
YEREL HABERLER Konya genelinde bin 396 noktada cuma namazı kılınacak
Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konya'da cami avluları cuma namazına hazırlanıyor
Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Konya Büyükşehir’den üreticiye yerli susam tohumu desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den üreticiye yerli susam tohumu ...
Yarışmada kazananlar bisikletlerini teslim alıyor
YEREL HABERLER Yarışmada kazananlar bisikletlerini teslim alıyor
Konya’da arabalı sinemada rekor katılım
YEREL HABERLER Konya’da arabalı sinemada rekor katılım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X