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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

İHA

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bir heyet ilçeyi gelerek restorasyonu süren ve restorasyon yapılması gereken vakıf eserlerinde incelemelerde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bir heyet ilçeyi gelerek restorasyonu süren ve restorasyon yapılması gereken vakıf eserlerinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Akşehir Hasanpaşa İmaret Cami’sinde incelemelerde bulunan heyet, yapılan çalışmalar hakkında restorasyonu yapan firma yetkilisinden bilgiler aldı. Hasanpaşa İmaret Cami’deki restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, “Hasan Paşa İmaret Camimiz Akşehirimizin Osmanlı’dan kalan en önemli eserlerinden bir tanesi. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz olarak burada önemli bir restorasyon çalışması yürüttük. Şu anda çalışmalarımız bitmek üzere. Özellikle camimizin Nasreddin Hoca Türbesi’ne yakın bir yerde olması hasebiyle gelen ziyaretçilerinde gezebilecekleri ve namaz kılabilecekleri bir mekan ve inşallah yakın zamanda ibadete açacağız. Bu vesileyle Kültür Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, bu konuda çaba gösteren milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda çalışmayı bizzat yürüten firmamıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Hasan Paşa İmaret Cami’sinde halı döşeme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, “Camimizdeki incelemelerimizi Vakıflar Bölge Müdürümüz Nurullah Osmanlı Beyle birlikte yapıyoruz. Daha önce kendileri ile Büyükşehir Belediyemizde İmar ve Şehircilik Daire Başkanı iken Akşehirimizdeki birçok çalışmada beraber olduk. Kendisi daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atandı, bu vesileyle kendisine de başarılar diliyorum. Uzun bir süreçtir İmaret Camimizin restorasyonu devam ediyordu ve çok şükür son aşamaya geldik. Bugünde halıları seriliyor. Önümüzdeki günlerde inşallah tamamen ibadete açılmış olacak. Ben bu çalışmalardan dolayı başta Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü Camiamıza, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, yüklenici firmamıza ve bu konunun gündeme alınması, projelendirilmesinde emek sarf eden Konya Milletvekillerimiz ile özellikle de yöremiz Milletvekili Orhan Erdem Beye teşekkür ediyorum. Akşehirimiz de çok tarihi eser var. 154 tane tescilli Selçuklu eserimiz var. Bugün içinde bulunduğumuz İmaret Camimiz ise Osmanlı eseri. Özellikle hükümetimiz döneminde, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğini yaptığı AK Parti Hükümetimiz döneminde hepsine el atılmış, dokunulmuş, ayakta tutulmuş, kullanıma ve gelen ziyaretçilerin görmesine açık hale getirilmiş. Allah hepsinden razı olsun, Allah Devletimize zeval vermesin diyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Akşehirimizdeki vakıf eserlerinde, Nurullah Bey gibi yeni dinamik bir bölge müdürümüzün öncülüğünde gereken çalışmaların yapılacağından şüphemiz yok, şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Hasan Paşa İmaret Cami’deki incelemelerin ardından Başkan Akkaya ve Vakıflar Bölge Müdürü Osmanlı; Akşehir’in önemli manevi mimarlarından, Nasreddin Hoca’nın Hocası, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’nin Türbesine geçerek burada dua edip, yapılması gereken konularla ilgili incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Çimenli Mescidi’nde de incelemeler yaptı.

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