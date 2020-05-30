Eşini sokak ortasında vuran koca saklandığı evde yakalandı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş Garip'i (23) bacaklarından vurarak yaralayan Tamer Garip (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-30 19:15:44<br>
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