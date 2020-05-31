Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

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<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Yunak ilçesinde, toprağa gömülü halde poşet içerisinde 23 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.<br>Bayatkolu Dağı eteklerinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti. Vatandaşlar, yaptıkları incelemede toprağa gömü poşet içerisinde ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 23 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <br>Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ <br>2020-05-31 01:25:46<br>

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