Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

<br>Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 900 kök kenevir, 5 gram metemfetamin ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 farklı operasyon düzenledi. Çumra ve Seydişehir ilçelerinde birbirinden ayrı yapılan 3 operasyonda, 3 bin 900 kök kenevir, 5 gram metamfetamin ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.K. (26) hakkında yasal işlem başlatıldı.<br>Jandarma ekipleri ayrıca Konya-Aksaray karayolunda 68 AG 347 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan M. Ç. (24) ile M. H.'nin (26) üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanılmak üzere hazırlanmış `bong´ tabir edilen aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye `uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak´ suçundan işlem yapıldı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Adem YILDIZ<br>2020-05-31 13:00:48<br>
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