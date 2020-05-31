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Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

İHA

Konya'da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Konya'da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Merkez Selçuklu ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yazıbelen Mahallesi’nde bir kuzunun kuyuya düştüğü ihbarını alan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hayvanı kurtarmak için operasyon düzenledi. 16 metre derinliğindeki kuyuya gerekli tedbirleri alarak bir itfaiye eri indirildi. Kuyuda olabilecek gazdan etkilenmemesi için maske ile aşağı inen itfaiye eri, kuzuyu kucaklayarak halatla yukarı çekildi. Furkan Dinç'e ait kuzu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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