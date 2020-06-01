Enerya Konya’da yatırımlarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerya Konya’da yatırımlarına devam ediyor

İHA

Enerya Konya’da yatırımlarına devam ediyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, korona virüs salgını ve normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor.
Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, Konya il merkezi ve ilçelerdeki doğal gaz yatırımları, abone artış hedefleri ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Mürsel Parlak, Konya merkezde ana hat çalışmalarının başladığını ifade ederek, “Enerya olarak Konya merkez Yaylapınar ve Çayırbağı mahallelerinde ana hat imalatlarımız başlamış durumda. Aynı zamanda yeni inşaat bölgelerindeki ana hat çalışmalarımız da devam ediyor. Yine geçtiğimiz yıllarda doğal gaz talebi olan ancak imalatı gerçekleştirilememiş dağınık taleplerin bulunduğu bölgelerde de her yıl olduğu gibi bu yıl da uygunluğu değerlendirilen cadde ve sokaklara alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılı itibariyle Cihanbeyli ilçesinde yapacağımız yatırımlarla bir ilçemizi daha doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız ve zaman içerisinde yeni ilçelere yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“2020 yatırım bütçemizin büyük bölümünü ilçelerimizde değerlendireceğiz”
Enerya olarak yatırımlara mart ayı itibariyle başladıklarını kaydeden Parlak, “2020 yılında yatırım bütçemizin büyük bölümünü ilçelerimizde değerlendireceğiz. Birçok ilçemizde mart ayı itibariyle yatırımlara başladık. Ağustos ayı itibariyle Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Kulu ve Bozkır ilçelerimizde 2020 için planladığımız yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Karapınar ve Beyşehir ilçelerimizde geçtiğimiz yıllarda LNG projesi ile doğal gaz arzını sağlamıştık. 2020 yılında bu ilçelerimizde yaklaşık 15 kilometre yüksek basınç boru hattımızın tamamlanması ile şehir giriş istasyonlarımızı Botaş iletim hattına bağlayarak bu ilçelerdeki gaz arzının daha güvenli hale getirilmesini sağlayacağız. Buna bağlı olarak yine Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde şehir alt yapı şebekelerimiz genişletilerek; 2020 yılında Karapınar’da yaklaşık 77 kilometre, Beyşehir’de ise yaklaşık 36 kilometre ana hat imalatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Beyşehir ve Karapınar ilçelerimizde yapacağımız bu yatırımlarla yaklaşık 12 bin 500 haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”
Konya’da 2020 yılı için başlayan projeler, abone sayısı hedefleri ve pandemi sürecinin etkileriyle ilgili bilgi veren Mürsel Parlak şunları kaydetti: "Konya ve ilçelerinde 2020 yılı için 489 kilometre doğal gaz alt yapı hattı imalat planlaması yaptık. Mart ayı itibariyle merkez ve ilçelerin büyük kısmında planladığımız şekilde imalatlara başladık. Pandemi süreci ile birlikte planlanan imalatlarımızda bir miktar yavaşlamış olsak da normalleşme süreciyle birlikte Ramazan Bayramı sonrası tekrar çalışmalarımızı hızlandırarak 2020 yılı bütçemizde planladığımız toplam 489 kilometre yeni şebeke imalatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında hedeflediğimiz tüm bu yatırımları yaptığımız takdirde Konya ve ilçelerinde yaklaşık 43 bin yeni haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız. Yatırım yapmış olduğumuz Konya ve ilçelerinde 2019 yılı sonu itibariyle toplam 490 bin abonemiz bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle abone sayımızın 533 bin olmasını hedefliyoruz. 2020 yılında yapacağımız yeni yatırımlarla ve daha önceki dönemlerde yaptığımız yatırımlarla birlikte bu yıl yaklaşık 43 bin yeni hanenin doğal gaz ile buluşacağını düşünüyoruz."

"Korona virüs salgını sürecinde kıyasen fatura uygulamamız olmadı"
Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, korona virüs salgını sürecinde kıyasen fatura uygulaması yapmadıklarını belirterek, "Enerya olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde, hiçbir bölgemizde kıyasen fatura uygulamamız olmadı. 7 gün 24 saat hizmet verme durumunda olan bir sektördeyiz. Bu sebeple çalışma arkadaşlarımızla sahada operasyonu aksatmayacak şekilde tüm önlemlerimizi alarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Sürecin en başından bu yana olduğu gibi İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının alacağı tüm kararlara uymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya otogarı yeniden hizmete başladı
YEREL HABERLER Konya otogarı yeniden hizmete başladı
Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı
Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladı
YEREL HABERLER MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya ...
Konya’da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına önemli katkılar sunuyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına önemli ...
20 tabancayla yakalandılar, silah kaçakçılığından tutuklandılar
YEREL HABERLER 20 tabancayla yakalandılar, silah kaçakçılığından ...
65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi
Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek öldürüldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek ...
Defineciler mağarayı tahrip etti
YEREL HABERLER Defineciler mağarayı tahrip etti
Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
Konya semalarında gökkuşağı renginde ışık hüzmesi
YEREL HABERLER Konya semalarında gökkuşağı renginde ışık hüzmesi
Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki
YEREL HABERLER Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki
Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor
YEREL HABERLER NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor
Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı
YEREL HABERLER Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark ...
Eşi tarafından vurulan Özge, şikayete gidiyormuş
YEREL HABERLER Eşi tarafından vurulan Özge, şikayete gidiyormuş
Karatay'ın parkları normalleşme dönemi için hazır
YEREL HABERLER Karatay'ın parkları normalleşme dönemi için hazır
Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
YEREL HABERLER Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu
YEREL HABERLER Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu
Cuma namazı için stada alınmayan 88 yaşındaki adam: “Namazımı kıldım kimse merak etmesin, üzülmesin”
YEREL HABERLER Cuma namazı için stada alınmayan 88 yaşındaki adam: ...
Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi
YEREL HABERLER Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X