Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)

<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Konya'da, iddiaya göre şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden ve demir çubuklarla dövülerek, öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel için Hocacihan Tatbikat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Demirel'in cenazesine, ailesi ve yakınları katıldı. Demirel'in tabutunun üzerine, bekar olduğu ve damatlığını giyemediği için ailesi tarafından ceketi konuldu. Mehmet Ali Demirel'in cenazesi, namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-06-01 17:03:45<br>

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