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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit askerin ailesine haber ulaştı

İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit askerin ailesine haber ulaştı

Siirt’in Pervari ilçesinde jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan’ın Konya’nın Seydişehir ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
Siirt’in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan’ın Seydişehir’in Stat Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi Kaymakam Aydın Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Koca verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Burak Aydoğan’ın 2016 yılında İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Nazif Emre Horoz’un teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Siirt’teki kazada şehit olan diğer asker Celal Sönmez’in de Seydişehirli olduğu, ailesinin Antalya’da yaşadığı öğrenildi. Yetkililer, Sönmez’in Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan dedesine başsağlığı diledi.

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