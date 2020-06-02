Karatay’da yol ve asfalt seferberliği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da yol ve asfalt seferberliği sürüyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay’da yol ve asfalt seferberliği sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımız yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforuna katkı sunmak amacıyla yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 25 farklı bölgesinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Karatay’ın asfalt ihtiyacının olduğu 15 bölgesi için de planlama yapılıyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek hem bölge halkıyla bir araya geldi hem de söz konusu yerlerde Fen İşleri ekiplerinin sürdürdüğü yol yapım, asfaltlama ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlara en doğru hizmeti verebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını ve tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi başladıkları yeni dönemde de rekor düzeyde asfalt dökmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

“İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz çalışıyor”
Başkan Hasan Kılca, ilçenin hangi mahallesinin hangi yolunun neresinde bir sorun varsa hepsinden haberdar olduklarını ifade ederek, “Ekiplerimizle birlikte belli bir plan dahilinde ve sırasıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Karatay’ın dört bir yanında ekiplerimiz, bir yandan yol bakım ve onarım çalışması yürüterek vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor ve bozulan yolları onarıyor, bir yandan da altyapısı tamamlanmış yollarımıza asfalt döküyor. Yeni asfalt dönemine girdik ve ekiplerimiz, tam kapasiteyle belirlenen program dahilinde cadde ve sokakları bir bir asfaltla buluşturuyor. Mahallelerimizi ziyaret ederek GöçüKarakayaSakyatan arasında 8 kilometrelik yol ile 9 kilometrelik İsmil Ovakavağı arasındaki yol yapım çalışmalarımızı yerinde gördük. Yine Akörenkışla ile Görük arasında 5 kilometre, ŞirinlerKüçükburnak arasında da 3 kilometrelik bir yol çalışmamız var. Bu yerlerdeki altyapı ve malzeme serimi tamamlandıktan sonra satıh kaplama işlemleri gerçekleştirilecek. İlçemiz genelinde şu ana kadar 25’nin üzerinde sokak ve caddede asfalt çalışması gerçekleştirdik. Şu an için 15 bölgemizde ise planlama devam ediyor. Bu sayı önümüzdeki gün ve haftalarda artarak davam edecek” dedi.

“Yeni sezon için 200 bin ton asfalta doğru adım adım ilerliyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay Belediyesi olarak 150 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını hatırlatarak ilçe genelindeki çalışmalar neticesinde bu hedefin çok üstüne çıktıklarını söyledi. Bu dönem asfalt sezonu için yeni hedeflerini de açıklayan Başkan Hasan Kılca, “Yeni dönemde ise hedefimizi 200 bin tona çıkarıyoruz ve adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz. Böylece ilçemiz genelinde yazın toza, kışın çamura son verip vatandaşlarımıza daha sağlıklı koşullarda yaşayacağı mahalle ve sokaklar kazandırmış oluyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli, sağlıklı ve çok daha konforlu bir yaşam sürmesi adına yaptığımız katkılar sürecek. Karatayımızın yol standardını daha da yükseltecek olan bu çalışmalarımız vesileyle, artan sıcaklara rağmen büyük bir özveriyle ara vermeden çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız esnasında ekiplerimize sabır gösteren hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyor, vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor
YEREL HABERLER Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor
Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı
YEREL HABERLER Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve ...
Şehit askerin ailesine haber ulaştı
YEREL HABERLER Şehit askerin ailesine haber ulaştı
Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler
YEREL HABERLER Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Selçuklu Belediyesi katı atık araç envanterini güçlendirdi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi katı atık araç envanterini ...
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Budak: “Sosyal medyada mahremiyete dikkat”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Hatice Budak: “Sosyal medyada ...
Bayramda kazandıkları bisikletlerini teslim aldılar
YEREL HABERLER Bayramda kazandıkları bisikletlerini teslim aldılar
Konya’da restoranlarda sosyal mesafeye uyuluyor
YEREL HABERLER Konya’da restoranlarda sosyal mesafeye uyuluyor
Enerya Konya’da yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Enerya Konya’da yatırımlarına devam ediyor
Konya otogarı yeniden hizmete başladı
YEREL HABERLER Konya otogarı yeniden hizmete başladı
Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı
Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladı
YEREL HABERLER MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya ...
Konya’da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına önemli katkılar sunuyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına önemli ...
20 tabancayla yakalandılar, silah kaçakçılığından tutuklandılar
YEREL HABERLER 20 tabancayla yakalandılar, silah kaçakçılığından ...
65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi
Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek öldürüldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X