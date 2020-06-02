8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i, gözaltına alınırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.<br>Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imam'ların verdikleri ifadeler doğrultusunda, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 5'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen askeri personel olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 5 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-02 11:35:28<br>

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