'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü Sadettin Akcan (65) hayatını kaybetti, eşi Hayriye Akcan (57) yaralandı. <br>Kaza, saat 15.00 sıralarında EreğliAdana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Pazarcılık yapan ve Kutören Mahallesi'ndeki semt pazarından Ereğli'ye dönen Sadettin Akcan yönetimindeki 45 ZD 086 plakalı kamyonet, Kerem Kalkan'ın kullandığı 27 AEU 73 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan ve yanındaki eşi Hayriye Akcan yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sadettin Akcan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA<br>2020-06-02 18:08:20<br>

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