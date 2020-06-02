Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı (2)

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKTI <br>Konya'da oğullarının şiddet uyguladığı gelinlerinin kardeşi olan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), konuşmak için geldiği evlerinde, demir çubuklarla döverek öldürdükleri öne sürülen İsa Koç (46) ve ağabeyi Adil Koç (48), tutuklanırken, baba Hüseyin Koç (71), olayın ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol kararına itirazı üzerine Hüseyin Koç hakkında, 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik, yakalama kararı verildi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-02 18:20:40<br>

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