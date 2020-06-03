KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

İHA

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, pandemi döneminde ekonomide oluşan durgunluğun aşılması için konut alımında çok önemli fırsatlar sağlayan kredi oranlarının açıklanmasını değerlendirdi.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, pandemi döneminde ekonomide oluşan durgunluğun aşılması için konut alımında çok önemli fırsatlar sağlayan kredi oranlarının açıklanmasını değerlendirdi.
Hükümetin açıkladığı kredi oranlarının bugüne kadar sağlanan en büyük fırsatlardan biri olduğunu söyleyen Bulut, “Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak’ın kamu bankalarının konut ve taşıt alımında uygulayacağı kredi ve ödeme olanaklarıyla ilgili açıklaması hem konut üreticilerini hem de ev sahibi olmak isteyenleri rahatlattı. Özellikle 12 ay ödemesiz ve 15 yıla kadar vade seçenekleri bugüne kadar ev sahibi olamayan çok sayıda tüketici için çok önemli bir fırsat. Bu imkanları mutlaka değerlendirmeliler” dedi.
Sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda ise 0,74 oranlarıyla verilecek kredilerin piyasada büyük bir hareketlenme sağlayacağına inandıklarını anlatan Bulut, talebin artacak olması nedeniyle üreticilerin konut fiyatlarına zam yaptığı haberlerinin ise doğru olmadığı kaydetti. Bulut, “Birçok konut üreticisi maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtmadı. Biz de talepteki artışı değerlendirmek ve tüketicileri uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak istiyoruz. Bu nedenle yeni kredi imkanlarını hem kendimiz hem de vatandaşlarımız için fırsat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 13 gözaltı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı / ...
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı (2)
YEREL HABERLER Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve ...
TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı
Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Selçuklu’da normalleşme başladı
YEREL HABERLER Selçuklu’da normalleşme başladı
Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Konyaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
Köpeği ezmek istemeyen sürücü iki araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeği ezmek istemeyen sürücü iki araca çarptı: 4 ...
Konya’da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya’da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı ...
8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
Karatay’da yol ve asfalt seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da yol ve asfalt seferberliği sürüyor
Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor
YEREL HABERLER Daru’l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor
Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı
YEREL HABERLER Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve ...
Şehit askerin ailesine haber ulaştı
YEREL HABERLER Şehit askerin ailesine haber ulaştı
Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler
YEREL HABERLER Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)
YEREL HABERLER Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen ...
Selçuklu Belediyesi katı atık araç envanterini güçlendirdi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi katı atık araç envanterini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X