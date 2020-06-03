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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar vaktini bahçesinde değerlendiriyor

İHA

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.

Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar vaktini bahçesinde değerlendiriyor

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır evlerinden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar vakitlerini değerlendirmek için kendilerine yeni uğraşlar bulmaya başladı. Apartmanlarda yaşayan 65 yaş üzeri evlerinde kısıtlı uğraşlar bulurken, müstakil evlerde yaşayanlar ise bahçelerinde uğraşarak ve temiz hava alarak sıkıntılarını giderme imkanı buluyor. Merkez Karatay ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde oturan 65 yaş üzeri vatandaşların kimileri bahçe işlerinde uğraşırken, kimileri de tamir düzenleme işleri yapıyor. Bu şekilde organik sebze yetiştirilip bahçe işleri yapılırken, aynı zamanda da sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde vakit değerlendiriliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlardan 80 yaşındaki Mevlüt Çetin, vaktinin çoğunu bahçesinde tamir ve düzenleme gibi işlerle geçiriyor. Bulunduğu bölgenin son müstakil evlerinden birinde oturan Mevlüt Çetin, kimi zaman bahçesinde sebzelerine bakarken; kimi zaman da bahçe aletlerine ağaç dallarından sap yapıyor. Isıttığı dalları düzleştirip kurutan Mevlüt Çetin, dalları keser, bel ve kürek gibi aletlere takmaya hazır hale getiriyor.
El işleri ile küçüklüğünden beri sevdiği işler olduğunu ifade eden Mevlüt Çetin, etraftan bulduğu dalları kestikten sonra yakarak kürek, tırmık, keser sapı yapacağını ifade etti.
Bahçelerde gezerek günlerini güzel bir şekilde geçirdiğini anlatan 78 yaşındaki Hanife Çetin ise, hastalık olunca sıkıldıklarını belirterek, bahçeyi gezdikten sonra eve geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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