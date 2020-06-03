Öldürülen üniversiteli Mehmet Ali'nin arkadaşı: Birinin elinde demir çubuk vardı (2)

Elazığ'da mağaza çalışanı, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı iade etti

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<br>BABA DA TUTUKLANDI<br>Konya'da oğullarının şiddet uyguladığı gelinlerinin kardeşi olan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), konuşmak için geldiği evlerinde, 2 oğluyla birlikte demir çubuklarla döverek öldürdüğü öne sürülen Hüseyin Koç (71), tutuklandı.<br>Cinayetin ardından gözaltına alınan İsa Koç (46) ve Adil Koç (48), tutuklanırken, baba Hüseyin Koç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hüseyin Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklamaya yönelik, yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alınmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-03 17:50:21<br>

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