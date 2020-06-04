100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu

<br>Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da, daha önce yaklaşık 100 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 12 yaşındaki T.T., 14 iş yerini soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. T.T.'nin hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden bir kişiyi bıçakla kovalaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Polis ekipleri, son 6 ay içerisinde yaklaşık 100 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen T.T.'yi 12 Mayıs günü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.<br>Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan iş yerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin T.T. olduğu tespit edildi. T.T., dün sabah polis tarafından gözaltına alındı.<br>BIÇAK ÇEKİP KOVALADI<br>T.T.'nin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tornovida kullanarak iş yerlerinin kapısını açan T.T.'nin paraları alması görülüyor. Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren T.T.'nin, kendisini fark eden kişiyi ise belinden çıkardığı bıçakla kovaladığı görüldü.<br>EROİN ALABİLMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPIYORMUŞ<br>Babası İ.T.'nin (31) de poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen T.T.'nin, 3 yıldır uyuştucu bağımlısı olduğu ve eroin alabilmek için hırsızlık yaptığı belirtildi. Polisteki ifadesinde hırsızlık olaylarını kabul eden T.T.'nin, uyuşturucunun etkisinde olduğu için birçok hırsızlık olayını hatırlamadığını, iş yerlerinden para çaldığını söylediği öğrenildi. Uyuşturucuyu bırakmak istediğini belirten T.T.'nin, ''Uyuşturucu bırakmak için tedavi olmak istiyorum ve bu konuda yardım bekliyorum'' dediği öğrenildi. <br>T.T. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan da işlem yapılacağı bildirildi. 'Hırsızlık, mala zarar verme, bıçakla tehdit' suçlarından 14 farklı dosyadan hakkında işlem yapılan T.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA<br>2020-06-04 11:15:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.