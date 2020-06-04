Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme takvimi kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bilim meraklılarına hizmet veriyor.

Konya Bilim Merkezi, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınında yeni normalleşme takvimi doğrultusunda ziyaretlerini bilimle buluşturmaya yeniden başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına kapılarını açtı. Yaz ayları boyunca her yaş grubu için farklı temalarda etkinlikler düzenlenecek olan Konya Bilim Merkezi’nde uzun süredir evde kalan çocuklar için de özel bilimsel faaliyetler planlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında daha çok açık alanda uygulanacak DoğaBilim kampları ile çocuklara yönelik eğlenceli bilimsel etkinlikler de yapılacak.

Pazartesi hariç hafta içi 09.0017.00, hafta sonu da 10.0018.00 saatleri arasında hizmet veren Konya Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler Konya Bilim Merkezi’nin ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.