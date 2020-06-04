Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Derebucak ilçesine atanan yeni emniyet amiri göreve başladı.

Derebucak'ta bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Mehmet Şen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu. Mehmet Şen'den boşalan Derebucak İlçe Emniyet Amirliği görevine ise yine Beyşehir Emniyetinde çeşitli birimlerde uzun yıllardır görev yapan Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır atandı. Ramazan Çakır, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği'nde mesaisine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.