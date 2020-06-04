100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu (2)

WWF-Türkiye'den "doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma" çağrısı:

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<br>TUTUKLANDI <br>Konya'da, daha önce yaklaşık 100 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve 14 iş yerinden daha soygun yaptıktan sonra yeniden gözaltına alınan 12 yaşındaki T.T., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-04 19:08:56<br>

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