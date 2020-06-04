Şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken yaralandı

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<br>KONYA, (DHA)- KONYA'nın Bozkır ilçesinde, yol yapım çalışmasında şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken dengesini kaybedip düşen operatör Ümit Demir (41), bacaklarını makinenin bıçağına kaptırıp yaralandı. Bacaklarında kopmalar oluşan Demir, ambulans helikopterle Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.<br>Olay, saat 17.00 sıralarında Bozkır ilçesi Kovanlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 3 çocuk babası operatör Ümit Demir, yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin kabinine iddiaya göre arı girince, paniğe kapılıp, aşağı atladı. Bunun üzerine kontrolden çıkan iş makinesi de şarampole düştü. Demir'in kullandığı iş makinesi, başka bir iş makinesine bağladıkları halatla kurtarılmaya çalışıldı. Bu sırada Demir de iş makinesine binip direksiyon başına geçmek isterken dengesini kaybedip düştü. Demir, iş makinesinin bıçağına bacaklarını kaptırıp yaralandı. Bacaklarında kopmalar oluşan Demir, sağlık ekiplerince Bozkır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulans helikopterle Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hüseyin DUMRU <br>2020-06-04 22:14:20<br>

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